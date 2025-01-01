  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليونيسف": 74 طفلا استُشهدوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من 2025

الخميس 09 يناير 2025 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسف": 74 طفلا استُشهدوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من 2025



غزة /سما/

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 74 طفلا على الأقل استُشهدوا في الأيام السبعة الأولى من عام 2025، بسبب العنف المستمر في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على منطقة آمنة تم تحديدها من جانب واحد.

وقالت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف" كاثرين راسل، عبر منشور على منصة "إكس"، إن ثمانية أطفال رضع وحديثي ولادة توفوا منذ 26 ديسمبر، بسبب انخفاض حرارة أجسامهم، في حين يعيش أكثر من مليون طفل غزاوي في خيام مؤقتة غير قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة".

وأضافت: "لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يُعرِّض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر، فالأطفال حديثو الولادة والأطفال الذين يعانون ظروفا صحية مُعرَّضون للخطر بشكل خاص".

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة غزة…

محامي القرضاوي: طيارة خاصة قادمة من الإمارات تسلمته الساعة الثانية والربع..

بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "بات قريبا جدا" ..

مصطفى: نتابع التقارير الموثوقة حول تورط بعض المؤسسات في قطاع غزة في استغلال المساعدات وعدم توزيعها بشكل عادل

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة اسير في غزة ..

الخارجية الأمريكية تحذر فريق ترامب من كارثة تلوح في أفق غزة اذا تم حظر نشاط الاونروا..

السيسي: لن تقبل بأي ممارسات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين وخلق الظروف التي تدفعهم للمغادرة..

الأخبار الرئيسية

جنرال اسرائيلي : نتورط بغزّة مثل أمريكا بفيتنام وحماس لن ترفع الراية البيضاء وتجند مقاتلين لتعويض الشهداء..

461 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة…

قناة عبرية تكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة غزة…

مقتل 3 جنود إسرائيليين في عمليات للمقاومة الفلسطينية شمال غزة

الخارجية الأمريكية تحذر فريق ترامب من كارثة تلوح في أفق غزة اذا تم حظر نشاط الاونروا..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية