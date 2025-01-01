رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 60 مواطنا في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، و3 شهداء بينهم طفلان في قصف على طمون جنوب طوباس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

ناموا شهداء بين شهيدين !

3 شهداء بينهم طفلان في قصف على طمون واستشهاد أسير من بيت فجار

مصطفى: نعمل على تحسين الوضع المالي على مستويات عدة ومنها معالجة صافي الإقراض

الرئيس يستقبل وفدا من مجموعة مستشفيات الاستشاري العربي

مسيرة احتلالية تغرق طمون بدماء أزهارها

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد لسلام مستدام

انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية اليوم.. جوزيف عون أو لا أحد

السعودية تدين نشر الاحتلال خرائط "مزعومة" تشمل أراضي عربية

حزب الشعب ينعى القائد الوطني عبد الرحمن عوض الله

"الأيام":

60 شهيداً.. غارات مكثفة شمال القطاع واحتدام المعارك في جباليا وبيت لاهيا

اغتيال طفلين وشاب في بلدة طمون بصاروخ من طائرة مسيرة إسرائيلية

جيش الاحتلال يناقض وزيره حول استعادة جثة محتجز

"هآرتس": قائد بالجيش قتل أسيراً فلسطينيا استخدمه كـ "درع بشري"

سلسلة اقتحامات وحملة هدم واسعة ومستوطنون يعتدون ويقطعون الطرق

تقرير: الوضع الصحي في القطاع وصل لمرحلة الانهيار التام

الحكومة: إجراءات المتابعة المتورطين بسرقة واستغلال المساعدات في غزة

"القدس":

مسيّرة تقتل ثلاثة من عائلة بشارات في طمون بينهم طفلان

اشتداد القصف والغارات على المنازل والخيام

ترمب ينشر خريطة جديدة لأمريكا تضم كندا

بلينكن قريبون للغاية من وقف النار في غزة

مصادرة 20 مليون شيكل من أموال المقاصة