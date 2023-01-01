استشهاد أب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات

غزة/سما/

اُستشهد أب، وأطفاله الثلاثة، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم النصيرات "1"، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الأب وأطفاله الثلاثة من عائلة بسام أبو خروف، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,936 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.