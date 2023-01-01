  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد أب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات

الخميس 09 يناير 2025 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد أب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات



غزة/سما/

اُستشهد أب، وأطفاله الثلاثة، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم النصيرات "1"، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الأب وأطفاله الثلاثة من عائلة بسام أبو خروف، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,936 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,274 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر مطلعة: اتفاق تهدئة قبل نهاية الأسبوع ووقف النار من 6 إلى 8 أسابيع وإسرائيل تتسلم قائمة باسراها

قناة عبرية تكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة غزة…

الكشف عن تفاصيل وثيقة إسرائيلية سرية حول الاتفاق المُحتمل بين “تل أبيب” و”حماس” للتهدئة في غزة

محامي القرضاوي: طيارة خاصة قادمة من الإمارات تسلمته الساعة الثانية والربع..

بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "بات قريبا جدا" ..

مصطفى: نتابع التقارير الموثوقة حول تورط بعض المؤسسات في قطاع غزة في استغلال المساعدات وعدم توزيعها بشكل عادل

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة اسير في غزة ..

الأخبار الرئيسية

461 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة…

قناة عبرية تكشف تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة غزة…

مقتل 3 جنود إسرائيليين في عمليات للمقاومة الفلسطينية شمال غزة

الخارجية الأمريكية تحذر فريق ترامب من كارثة تلوح في أفق غزة اذا تم حظر نشاط الاونروا..

بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "بات قريبا جدا" ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية