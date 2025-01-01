انخفاض على أسعار النفط لليوم التالي على التوالي..

وكالات - سما-

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة، أحد أبرز مستهلكي النفط في العالم.

وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بواقع 8 سنتات إلى 76.08 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 11 سنتا إلى 73.21 دولار.

وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار الذهب الأسود بنحو 1%، وحدت من الانخفاض توقعات بزيادة الطلب على الوقود في الشتاء والمخاوف بشأن تقلص الإمدادات.

وجاء الهبوط بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكي بواقع مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 يناير الجاري، تزامنا مع صعود مخزونات البنزين والمقطرات بمقدار 6.3 مليون و6.1 مليون برميل على التوالي.