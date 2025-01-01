طقس فلسطين : أجواء غائمة وشديدة البرودة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، باردا الى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام وشديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: تتأثر البلاد خلال ساعات النهار بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويكون الجو باردا الى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يتوقع زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو باردا الى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الجمعة والسبت من: خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر تشكل السيول في بعض الاودية والمناطق المنخفضة.