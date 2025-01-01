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461 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة…

الخميس 09 يناير 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
461 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة…



غزة /سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٥١ شهيدا و ٧٨ مصابا.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٩٣٦ شهيدا و ١٠٩٢٧٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.
وسط قطاع غزة
وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات في المنطقة الوسطى من قطاع غزة
وارتقى شهيدان جراء استهداف منزل الشيخ بسام أبو خروف في مخيم 1 وسط النصيرات، وهما الطفل الشهيد منير علي عويضة والشهيد أبو أحمد أبو عرمانة اضافة إلى عدد من المصابين.
وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية تطلق نيرانها باتجاه ساحل بحر مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
و قصفت طائرات الاحتلال ليلا منزل عائلة الدبجي غربي مدينة دير البلح ما اسفر عن استشهاد ثلاثة أشقاء وطفلة رضيعة والشهداء الأشقاء هم وسام ١٦ عاما ، دينا ٢٨ و انس عادل فضل الدبجي ٢٤ إضافة إلى الشهيدة /رزان عز الدين صلاح اشتيوي وعمرها اسبوع واحد.
غزة والشمال
واستشهد اكثر من ثلاثين مواطنا في سلسلة غارات شملت مدينة غزة وجباليا إضافة إلى اعداد كبيرة من الجرحى.
واستشهد خمسة مواطنين واصيب خمسة عشر جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في متنزه البلدية وسط مدينة غزة.
كما استشهد مواطنان بقصف قرب برج الوحدة غربي مدينة غزة وثلاثة قرب دوار ال١٧ جنوب غرب المدينة.
واستشهد اربعة مواطنين ومصابون جراء قصف الاحتلال مصلى مدرسة زينب الوزير
بجباليا البلد شمال القطاع.
وواصل جيش الاحتلال حصاره لمشفى العودة بتل الزعتر شرق جباليا ووصل الرصاص الاسرائيلي إلى نوافذ والجدران المشفى الذي يضم اعداد كبيرة من الجرحى.
جنوب القطاع
واصيب اربعة مواطنين في قصف قرب مسجد القبة في مواصي خان يونس جنوب القطاع.
وانتشل المسعفون جثامين ثلاثة من الشهداء من مدينة رفح جنوب القطاع والذين قضوا في غارات سابقة.

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