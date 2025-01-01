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سموتريتش: سنبقى في غزة لوقت طويل وسيزداد الضغط العسكري على حماس بعد تنصيب ترامب..

الأربعاء 08 يناير 2025 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

صرح وزير المالية بحكومة دولة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بأن جيش الاحتلال سيستمر في التواجد بقطاع غزة لفترة طويلة. 

 وأكد سموتريتش أن "إسرائيل مصممة على الحفاظ على وجودها في غزة حتى تحقيق الأهداف الأمنية المرسومة".

وأضاف سموتريتش أن الضغط الإسرائيلي سيزداد بشكل ملحوظ بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب ستعزز دعمها لإسرائيل في هذه المرحلة، وهو ما سيجعل المواقف الأمريكية أكثر تشددًا في التعامل مع التوترات في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا في العمليات العسكرية، وسط دعوات من المجتمع الدولي لوقف التصعيد والبحث عن حلول سلمية.

وحذر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، من أن التداعيات ستكون "خطيرة" إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

ورغم تأكيده على أهمية الموضوع، إلا أنه لم يكشف عن طبيعة هذه التداعيات، ما جعل البعض يعتبر أن هذه الضبابية جزء من استراتيجية الضغط للتوصل إلى صفقة.

وأكد ويتكوف، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، أن التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل يعد من أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل موعد تنصيبه في يناير 2025.

وقال ويتكوف: "ترامب طلب مني أن أضغط لتحقيق صفقة تبادل، وهو يفضل الحلول الدبلوماسية. ولكن إذا فشلت هذه الجهود، فإن التداعيات ستكون خطيرة للغاية".

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