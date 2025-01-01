مقتل 3 جنود إسرائيليين في عمليات للمقاومة الفلسطينية شمال غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال عن سقوط ثلاثة قتلىمن قواته الأربعاء، إثر عمليات منفصلة نفذتها المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.



وسمح جيش الاحتلال بالإعلان عن مقتل "الرقيب أول متاتياهو يعقوب بيرل"، و"الرقيب أول كناو كاسا" من سلاح المدرعات، كتيبة 46، في معارك شمال قطاع غزة.



وأكد جيش الاحتلال في بيان أن جندي ثالث قُتل، وتم إبلاغ عائلته بالخبر، ولم يُسمح بعد بنشر اسمه وسيتم الإعلان عنه لاحقاً، كما أصيب ضابط بجروح خطيرة.



وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تفاصيل حول ما جرى حين قالت، إن مقتل الجنود الثلاثة كان بسبب انفجار عبوات ناسفة وضعت على دبابة في بيت حانون شمال غزة.



ودمرت قوات الاحتلال مدينة بيت حانون بالكامل، بعد أن اجتاحتها مرات عدة، كان آخرها قبل أيام قليلة، حيث ارتكبت فيها مجرزة بحق من تبقى من نازحين فيها.