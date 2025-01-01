بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "بات قريبا جدا" ..

وكالات - سما-

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين "بات قريبا جدا"، آملا في التوصل إليه في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس جو بايدن.

وبخصوص الوضع في لبنان، أكد بلينكن في مؤتمر صحافي الأربعاء على هامش زيارته لفرنسا أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان "تعمل بشكل جيد"، مبرزا أن الاتفاق لإنهاء القتال في هذا البلد تحقق بمساعي أميركية وفرنسية.

وأعرب عن أمله بـ"سلام مستدام" في لبنان، قائلا "رأينا بالأمس أن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية انسحبت من لبنان. أعتقد أن وقف إطلاق النار يمكن أن يشكّل جسرا نحو سلام مستدام".

كما تحدث المسؤول الدبلوماسي الأميركي عن الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا إن "بوتين أراد محو أوكرانيا من الخريطة وقد فشل في ذلك".

وعرج بلينكن على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي المنتخب بشأن غرينلاند قائلا إنها "ليست جيدة والأهم أنها لن تتحقق ولا ينبغي إهدار الوقت فيها".

وعاد ترامب، في تصريحات هذا الأسبوع، إلى طرح فكرة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى ازدهار الجزيرة"، كما أبدى استعداده لاستخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف.

وأثارات التصريحات جدلا، بينما أكدت الدنمارك أن غرينلاند "قد تصبح مستقلة إذا أراد سكانها، لكنها لن تصبح ولاية أمريكية".