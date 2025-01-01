صحة غزة : ازمة الوقود تطال مشفى ناصر وتوقف العمل في كثير من الأقسام

غزة /سما/

أكد مجمع ناصر الطبي توقف كامل مولدات المجمع وما يعمل الآن فقط هو مولد صغير.

وأشار إلى توقف كامل الخدمة الصحية المقدمة في المجمع ماعدا الأقسام الحرجة وهي أقسام العناية المركزة والعمليات الطارئة والكلية الصناعية ومحطة الأكسجين وانارة قسم الطوارئ.

وأوضح ان كمية الوقود الموجود في المجمع تكفي لتشغيل المولد الصغير ل ثلاث ساعات فقط .

وحذر المجمع من كارثة إنسانية وصحية تهدد حياة المرضى بموتهم اختناقاً على أسرة العناية. وكشف ان المجمع بحاجة ل 5500 لتر سولار يومياً لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

وناشد كافة الجهات والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لادخال الوقود لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.