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بريطانيا تدعو إلى عدم تنفيذ قرار إسرائيل حظر "الأونروا"

الأربعاء 08 يناير 2025 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تدعو إلى عدم تنفيذ قرار إسرائيل حظر "الأونروا"



القدس المحتلة/سما/

قالت وزارة الخارجية البريطانية، "إن قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لا ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ".

أفادت بذلك وزيرة الدولة للتنمية في الخارجية أنيليز دودز، مساء أمس الثلاثاء، في ردها على أسئلة تتعلق بقرار إسرائيل حظر أنشطة "الأونروا"، خلال جلسة لجنة التنمية الدولية المنعقدة في البرلمان البريطاني.

وأشارت دودز إلى أن رأي حكومتها هو أن "هذا القرار لا ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ".

وأضافت الوزيرة البريطانية أن "الأونروا لديها سلطة واضحة وعملها ضروري جدا" لدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وأردفت: "لا شك أنه لا توجد منظمة أخرى تستطيع تقديم المساعدات والخدمات كما تفعل الأونروا، ليس في غزة وحدها، بل في جميع أنحاء المنطقة".

وذكَّرت بأن الأنشطة التي تقوم بها الأونروا منذ عقود تخضع لسلطة الأمم المتحدة.

وحذرت الوزيرة البريطانية من أن الحظر الإسرائيلي من شأنه أن يسبب معاناة كبيرة للفلسطينيين.

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