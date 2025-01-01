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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 08 يناير 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 49 مواطنا في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، واستشهاد ثلاثة شبان في الباذان وطمون.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

العامور: العام الماضي كان الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني

أبو الرب ينفي ما يشاع عن إضراب في جنين اليوم 

أبو ردينة: الخرائط الإسرائيلية مرفوضة ومدانة ولن تحقق الأمن والسلام في المنطقة 

ثلاثة شهداء في طمون والباذان ودمار كبير في مخيم الفارعة 

الأردن يدين نشر الحسابات الرسمية الإسرائيلية لخرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية 

مجلس النواب الأميركي يتحرك لدعم إسرائيل عبر "قانون لمعاقبة الجنائية الدولية"

أيرلندا تتقدم بطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل 

مجلس النواب اللبناني يجتمع غدا لاختيار رئيس للجمهورية

الحكومة اللبنانية تقرر ترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

مسؤولون في "الكابينيت": الجيش الإسرائيلي سيبقى بمناطق في لبنان لأشهر أو سنوات 

*"الأيام":

"الرئاسـة": نشـر الخرائــط الإسرائيلية مرفوض ولن يحقق الأمن في المنطقة

الاحتلال يصــادر 20 مليون شيكل من أموال المقاصة

50 شهيدًا .. غارات متلاحقة على خان يونس وتسارع التدمير شمال القطاع

استشهـاد ثلاثة شـبـان خلال اقتحــام واسـع واستهداف في الباذان وطـمـون

الاحتلال يدعو لإقالة الفريق الرجوب مــن الاتحاد الــدولــي لكـــرة الــقــدم

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جنرال أميركي يزور إسرائيل لتعزيز التنسيق ضد الحوثيين

ترامب يرفض استبعاد أي تحرك عسكري بشأن قناة بنما وغرينلاند

*"القدس":

49 شهيدا في عدة مجازر للعائلات

ثلاثة شهداء في طمون والباذان

أيرلندا تتقدم بطلب للانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

دعوى قضائية ضد جنديين إسرائيليين بالأرجنتين لارتكاب جرائم حرب بغزة

الإمارات تبحث مع إسرائيل وأميركا إدارة غزة

وزير الرياضة الإسرائيلي يطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقالة الرجوب

أبو ردينة: الخرائط الإسرائيلية لن تحقق الأمن والسلام

صور أقمار صناعية تظهر اتساع رقعة الدمار شمال القطاع

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