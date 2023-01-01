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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بجباليا البلد

الأربعاء 08 يناير 2025 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بجباليا البلد



غزة/سما/

استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلونا، باستشهاد أربعة مواطنين في قصف الاحتلال مدرسة حلاوة، التي تؤوي نازحين في جباليا البلد.

ونقلا عن مصادر طبية، استشهد 28 مواطنا بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,885 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,196 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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