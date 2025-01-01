  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأونروا": المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت

الأربعاء 08 يناير 2025 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت



غزة / سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إن "المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت".

وأوضحت في منشور على منصة "أكس"، أن العائلات في غزة تتفكك، والأطفال يموتون من البرد، والجوع يفتك بالأرواح.

وطالبت بوقف اطلاق نار فوري في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات "الأونروا" في ضوء القصف المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفيات، في مسعى للقضاء على منظومة الصحة في الشمال والجنوب، حيث أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمال قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والاندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة جزئيا، وتواجه نقصا حادا في الامدادات، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

الإمارات تجري محادثات مع أمريكا وإسرائيل بشأن تشكيل حكومة مؤقتة في غزة بعد الحرب

وزيرة إسرائيلية: انسحاب الجيش من قطاع غزة “غير ممكن” وسنُعلن قريبًا إنشاء سلطة بديلة عن “حماس”

الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليات لواء كفير شمالي غزة وسط محاولات لتبرير خسائره البشرية

تحذيرات إسرائيلية: حكومة نتنياهو تواصل الحرب لأهداف غير معلنة.. الاستيطان في غزة

الحكومة اللبنانية: اتخذنا قرارا بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات

هليفي من جباليا: "سنجبر حماس على إعادة جميع الرهائن" ونواجه مقاتلين جدد في شمال قطاع غزة

موشيه يعلون مجدداً : الجيش الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي وجرائم حرب في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مصادر مطلعة: اتفاق تهدئة قبل نهاية الأسبوع ووقف النار من 6 إلى 8 أسابيع وإسرائيل تتسلم قائمة باسراها

الكشف عن تفاصيل وثيقة إسرائيلية سرية حول الاتفاق المُحتمل بين “تل أبيب” و”حماس” للتهدئة في غزة

"يديعوت" : إسرائيل تستعد لوصول ترامب بهجوم مشترك على إيران يستهدف المنشآت النووية..

460 يوم من المقتلة في غزة: مجازر مستمرة وشهداء بالعشرات بخان يونس وعزة والوسطى

موشيه يعلون مجدداً : الجيش الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي وجرائم حرب في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية