  1. الرئيسية
  2. مقالات

الــعــام الــجــديــد..

الأربعاء 08 يناير 2025 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الــعــام الــجــديــد..



الكاتب: عمرو الشوبكي:

قد تكون هي المرة الأولى التي يشهد فيها العالم العربي حربا بشعة امتدت لأكثر من عام مثلما جرى في غزة، وأن تبقى أمنيات العام الماضي بوقف الحرب هي نفسها أمنيات العام الجديد، فالمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة والاستهداف المتعمد للأبرياء والمدنيين، حتى إنها قتلت ١٠٠ فلسطيني، أول من أمس، هي استمرار لنفس ممارسات العام الماضي دون ردع أو حساب.

وقد تعرض الشعب الفلسطيني في العام الماضي لأسوأ عملية إبادة يتعرض لها منذ النكبة، حيث استمر العدوان الإسرائيلي لأكثر من عام، وتم قتل حوالى ٥٠ ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، وهي أعلى نسبة قتل لضحايا مدنيين يدفعها شعب في قطاع غزة الذي لا يتجاوز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.
لقد دمرت إسرائيل أكثر من ثلاثة أرباع مباني قطاع غزة، وهناك مليون ونصف المليون إنسان بلا مأوى ولا مأكل، وهي مشاهد تتطلب من عالمنا العربي أن يقف مع النفس ليقول، إنه يجب أن يكون العام الجديد هو عام وقف مجزرة غزة.
أما في العالم العربي، فسنجد أن تونس شهدت انتخابات رئاسية كانت محل انتقاد من قوى المعارضة، أما ليبيا فبقيت على حالها، فسيطر الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر على الشرق الليبي، وسيطرت حكومة الدبيبة على الغرب الليبي، وبقي موضوع توحيد مؤسسات الشرق والغرب وإجراء الانتخابات مؤجلا كما جرى في الأعوام السابقة.
أما سورية فقد كان سقوط نظام بشار هو مفاجأة العام الماضي، ووصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة هو مفاجأة العام الجديد، ولا تزال سورية تواجه تحديات كبيرة في الداخل والخارج، وتحاول القيادة الجديدة أن تتعامل معها بخطاب عقلاني تصالحي مع الخارج والداخل، ويبقى التحدي في قدرتها على تحويل هذا الخطاب إلى ممارسة ناجحة ستتركز أساسا في بناء مؤسسات جديدة عسكرية وإدارية تتمتع ولو بحد أدنى من المهنية والاستقلال عن السلطة التنفيذية وبعيدة عن هيمنة الفصائل المسلحة.
أما مصر فلا تزال تواجه تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب المراجعة والإصلاح، سواء فيما يتعلق بمراجعة الأولويات الاقتصادية وتخارج الدولة من الاقتصاد أو فيما يتعلق بالإصلاح السياسي وضرورة مراجعة أي هندسة للمجال السياسي والسماح للأحزاب والقوى السياسية والنقابات والمبادرات الأهلية بالحركة المستقلة ما دامت تحترم الدستور والقانون.
تحتاج مصر لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية أن تخرج التفاعلات التي تجري في باطنها إلى العلن والنور وتجري نقاشا عاما حولها.
إن المطالبة بالتغيير لا تعني بالضرورة أنه سيكون للأفضل، ولكن العمل من أجل الإصلاح هو الضمانة للسير نحو الأفضل، والسؤال: هل حصيلة ما جرى، مؤخرا، في أكثر من بلد عربي ستكون نتائجها أفضل في العام الجديد؟. قد لا تكون الأفضل هذا العام، لكن إذا لم ترَه الشعوب هذا العام فستراه في العام التالي، وسيبقى الإصلاح هو الهدف، حتى لو تعددت وسائل الوصول إليه.

الأكثر قراءة اليوم

الإمارات تجري محادثات مع أمريكا وإسرائيل بشأن تشكيل حكومة مؤقتة في غزة بعد الحرب

وزيرة إسرائيلية: انسحاب الجيش من قطاع غزة “غير ممكن” وسنُعلن قريبًا إنشاء سلطة بديلة عن “حماس”

الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليات لواء كفير شمالي غزة وسط محاولات لتبرير خسائره البشرية

تحذيرات إسرائيلية: حكومة نتنياهو تواصل الحرب لأهداف غير معلنة.. الاستيطان في غزة

الحكومة اللبنانية: اتخذنا قرارا بترحيل عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات

هليفي من جباليا: "سنجبر حماس على إعادة جميع الرهائن" ونواجه مقاتلين جدد في شمال قطاع غزة

موشيه يعلون مجدداً : الجيش الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي وجرائم حرب في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مصادر مطلعة: اتفاق تهدئة قبل نهاية الأسبوع ووقف النار من 6 إلى 8 أسابيع وإسرائيل تتسلم قائمة باسراها

الكشف عن تفاصيل وثيقة إسرائيلية سرية حول الاتفاق المُحتمل بين “تل أبيب” و”حماس” للتهدئة في غزة

"يديعوت" : إسرائيل تستعد لوصول ترامب بهجوم مشترك على إيران يستهدف المنشآت النووية..

460 يوم من المقتلة في غزة: مجازر مستمرة وشهداء بالعشرات بخان يونس وعزة والوسطى

موشيه يعلون مجدداً : الجيش الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي وجرائم حرب في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية