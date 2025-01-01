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حكومة الاحتلال:سيتم تجنيد اليهود المتشددين بلا حدود ابتداء من عام 2026..

الأربعاء 08 يناير 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حكومة الاحتلال:سيتم تجنيد اليهود المتشددين بلا حدود ابتداء من عام 2026..



القدس المحتلة / سما/

 نقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، الليلة الماضية، موقف الدولة إلى المحكمة العليا فيما يتعلق بالحكم في مسألة تجنيد اليهود المتشددين في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت متأخر جدًا، قدمت الدولة موقفها إلى جلسة المحكمة العليا التي ستعقد اليوم الساعة 09:00 صباحًا في المحكمة العليا. ويبدو من هذا الموقف أن الجيش الإسرائيلي قادر على استيعاب 3000 جندي من اليهود المتشددين هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وأرسل الجيش الإسرائيلي أوامر التعبئة إلى حوالي 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية، إضافة إلى 3000 أمر صدرت بالفعل في الأشهر السابقة، وبالتالي تحقيق الهدف الذي حدده وزير الأمن.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن "هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة"، ويؤكد الجيش من جديد مكانته باعتباره "جيش الشعب" حيث تعتبر مشاركة جميع قطاعات المجتمع "حيوية لتعزيز الاحتياجات العملياتية".

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