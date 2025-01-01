مصادر مطلعة: اتفاق تهدئة قبل نهاية الأسبوع ووقف النار من 6 إلى 8 أسابيع وإسرائيل تتسلم قائمة باسراها

سما / وكالات /

قال مسؤولون مصريون الذين إن الصياغات التي جرت مناقشتها في الدوحة، تقضي بهدنة تراوح بين 6 و8 أسابيع على أن تتضمّن زيادة المساعدات التي تدخل إلى القطاع وانتظامها وإعادة بناء المنظومة الصحية.بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.

وبحسب المسؤولين المصريين يعتقدون بأن الفرصة قائمة لإبرام اتفاق قبل نهاية الأسبوع المقبل.

ويعتقد هؤلاء بأن وصول ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الدوحة اليوم، سيكون بمثابة إعلان موافقة على إتمام الصفقة، خصوصاً بعدما أبدى مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، انفتاحاً على التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.

وستتسلم إسرائيل، وفق تلك الصياغات، قائمة بأسماء الأسرى الأحياء في وقت لاحق، بجانب أعداد الجثث التي يعرف مسؤولو المقاومة أماكن تواجدها، فيما أُرجئ الاتفاق بشأن مستقبل إدارة القطاع إلى وقت لاحق.

لكنّ المسؤولين المصريين يتخوّفون من مماطلة جديدة قد تعطّل الوصول إلى اتفاق، في ظل رغبة إسرائيل في الحصول على مزيد من التنازلات التي لا يزال بعض مفاوضيها يرونها ممكنة.

وما يؤكده هؤلاء أن مسؤولي المقاومة يشكّكون في الالتزام الإسرائيلي بما جرى الاتفاق عليه، مع الإشارة إلى أن النقاط العالقة لا تزال محدودة للغاية ويمكن تجاوزها في إطار بناء الثقة وإتاحة فرصة أكبر للتفاوض خلال الأيام المقبلة.

ويتضمن الاتفاق بقاء قوات الاحتلال على محوري فيلادلفيا ونتساريم، بينما لم يجر التطرق إلى وضعية معبر رفح الذي يُبحث بشكل تفصيلي بين القاهرة وتل أبيب بمشاركة أميركية، ويُراد أن يُفرض ما يجري التوصل إليه بخصوصه، على السلطة الفلسطينية،