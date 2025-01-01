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الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من محافظة الخليل

الأربعاء 08 يناير 2025 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 19 مواطنا من محافظة الخليل



الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، 19 مواطنا من قرى وبلدات في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال الخليل وداهمت عدد كبير من منازل المواطنين، واعتقلت كلا من: محمد شريف جرادات ونجله شريف محمد جرادات، ومحمد يونس كوازبة، ومحمد أحمد حامد جبارين، ووسيم إسماعيل مطور، ومحمد نواف شلالدة، والأشقاء أمجد وسائد وهيثم جرادات، كما احتجزت العشرات وأخضعتهم للتحقيق الميداني في أحد المنازل بعد أن حولته إلى ثكنة عسكرية.

وفي بلدة السموع جنوبا اعتقلت قوات الاحتلال كل من وسيم جهاد إسماعيل الحوامدة، وضياء منير عيسى الحوامدة، ومحمد شحادة موسى رواشدة، ومحمد حكم محاريق، ونديم محمد أحمد الحوامدة، وإبراهيم حسن شحادة رواشدة، ومازن أحمد محمد الحوامدة، ومحمد نضال محمد الحوامدة، وجميل محمد جميل الدغامين، وإسماعيل حسني الحوامدة، عقب مداهمة منازلهم والعبث محتوياتهم.

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