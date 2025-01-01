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طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة

الأربعاء 08 يناير 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الخميس، يكون الجو باردا وغائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الجمعة، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو باردا وغائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
ويوم السبت المقبل، يستمر تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو باردا وغائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، كما يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
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