460 يوم من المقتلة في غزة: مجازر مستمرة وشهداء بالعشرات بخان يونس وعزة والوسطى

غزة /سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٦٠ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٣١ شهيد و ٥٧ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٨٨٥ شهيد و ١٠٩١٩٦ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

جنوب قطاع غزة

واستشهد ١٩ مواطن معظمهم من النساء والأطفال في سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت خيام النازحين ومنازل وسيارة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبدات الغارات بقصف خيمة قرب مسجد القبة غرب خان يونس ما ادى لوقوع ثلاث اصابات فيما ادى قصف خيمة ثانية في مواصي خانيونس إلى استشهاد الام حنين موسى قبلان ابو عواد وأطفالها محمد ونور وجود وحور حاتم جمعة ابو عواد

وادّت الغارة الثالثة على خيمة قرب الإسطبل شمال المواصي

إلى استشهاد وسيم خالد فرحات 4 سنوات وميساء معتصم محمد أبو قمصان 30 عامًا.

وقصف جيش الاحتلال منزلا لعائلة اللحام في فيران ابو رشوان ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين اضافة إلى خمسة ارتقوا في قصف على سيارة في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.

غزة والشمال

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين خمسة شهــداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة برغوت قرب مسجد بلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتقى شهيد رضيع وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة كلاب في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بينما لا زال اربعة مفقودين تحت الأنقاض.

واستشهد طفلان ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "ريحان" في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع.

وكان خمسة مواطنين ارتقوا في قصف على حي التفاح شرق مدينة غزة.

وسط القطاع

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة البنا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وهم الشقيقان أحمد ١٧ عام

حذيفة نبيل البنا ٢٢ عام مع والدتهما هبة محمد سلمان البنا (الحج).

واصيب عشرة مواطنين في غارة للاحتلال استهدفت منزلاً لعائلة وشاح في مخيم البريج وسط قطاع غزة.