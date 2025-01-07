5 شهداء "أطفال" بقصف خيام النازحين غربي خانيونس

غزة /سما/

استشهد 5 أطفال وأصيب مواطنون مدنيون آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي جوي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي، غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية ومحلية إن 5 أطفال ارتقوا شهداء في قصف إسرائيلي جوي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.

وذكر شهود عيان ، أن طيران الاحتلال الحربي المسير جدد قصف خيام نازحين غربي مدينة خانيونس؛ ما أدى لاشتعال النيران في عدد من الخيام، وإيقاع شهداء وإصابات.

وفي الاعتداء الأول، أصيب مواطنان مدنيان بجراح متفاوتة، جراء استهداف خيمة تؤوي من قبل الطيران الإسرائيلي المسير، بمحيط مسجد القبة، في منطقة مواصي خانيونس، غربي المدينة، جنوب قطاع غزة، وفقًا للدفاع المدني الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 459 على التوالي، عدوانها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، تزامنًا مع استهداف مُتكرر للمدنيين والمنشآت الطبية والمدنية؛ لا سيما في شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 45 ألفًا و885 شهيدًا، و109 آلاف و196 إصابة، منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء.