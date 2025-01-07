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"القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لآليات الجيش الإسرائيلي شمالي غزة (فيديو)

الثلاثاء 07 يناير 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لآليات الجيش الإسرائيلي شمالي غزة (فيديو)



غزة/سما/

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهدافها لآليات الجيش الإسرائيلي شرق مفترق الصفطاوي غربي معسكر جباليا في شمال قطاع غزة.
ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف دبابات العدو شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا".

وأبانت اللقطات لحظة تفجير "القسام" لـ"عبوة شديدة الانفجار في دبابة ميركافا"، و"تفجير عبوة شواظ في إحدى الدبابات من قوة النجدة".

كما وثق مقطع الفيديو مشاهد تظهر لحظة استهداف دبابة بقذيفة، بالإضافة إلى "بقايا آلية مستهدفة".


على المقلب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل قائد سرية في الكتيبة 932 التابعة للواء ناحل ونائبه في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 827 بين ضابط وجندي منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

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