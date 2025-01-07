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حاخام لواء المظليين ينفذ مهمة دينية في سوريا.. إصلاح "مزوزة" للكتيبة 77 (شاهد)

الثلاثاء 07 يناير 2025 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام لواء المظليين ينفذ مهمة دينية في سوريا.. إصلاح "مزوزة" للكتيبة 77 (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

نقل الصحفي الإسرائيلي في القناة السابعة الإسرائيلية، دفير عامر، أن حاخام لواء المظليين الإسرائيلي، مئير شوكر، قام بزيارة خاصة إلى المواقع الجديدة التي تمركزت فيها الكتيبة 77 مدرع داخل الأراضي السورية.

ووفقا لمنشور على صفحته على منصة إكس، كانت المهمة الدينية للحاخام تتمثل في إصلاح "مزوزة"، وهي رمز ديني يهودي يُثبت على مداخل المباني لحمايتها وتقديسها.
 



ونشر عامر صورة للحاخام زاعما أنها التقطت في سوريا.

لم تصدر تصريحات رسمية من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الحادثة.

وتوغل الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق جنوب سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وفراره إلى موسكو.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، اثنين من الإسرائيليين، بعد دخولهما الأراضي السورية، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الشرطة "اعتقلت شخصين إسرائيليين بدعوى دخولهما بمركبة كانا يستقلانها إلى الأراضي السورية عبر المنطقة الحدودية".

وبحسب الصحيفة "أعادت الشرطة الإسرائيليين المتسللين داخل الأراضي السورية المحتلة، وحولتهما للتحقيق" دون مزيد من التفاصيل حول المنطقة التي تم توقيفهما فيها والتهم الموجهة لهما.

وفور الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، وفي جبل الشيخ، ثم توغلت بريف درعا، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

#سوريا

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