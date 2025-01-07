لجنة إسرائيلية تحذر من مواجهة مع تركيا وتقترح رفع ميزانية الدفاع

القدس المحتلة/سما/

حذرت "لجنة ناجل"، المكلفة من قبل الحكومة الإسرائيلية بإعداد توصيات بشأن الأمن والدفاع، من أن طموحات تركيا الإقليمية قد تدفع نحو تصعيد خطير في العلاقات مع إسرائيل، وربما تصل إلى مواجهة عسكرية.

وجاء في تقرير اللجنة أن "طموح تركيا لاستعادة نفوذها العثماني يشكل مصدر قلق كبير، مع احتمال أن تؤدي هذه التوجهات إلى تصعيد التوترات في المنطقة".

كما سلط التقرير الضوء على خطر تحالف الفصائل السورية مع تركيا، مما يشكل تهديدا جديدا وقويا لأمن إسرائيل.

وقدمت اللجنة توصياتها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، داعية إلى زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع تصل إلى 15 مليار شيكل سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتضمنت التوصيات تعزيز الترسانة العسكرية عبر شراء طائرات مقاتلة من طراز F-15، وتطوير أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل "القبة الحديدية"، بالإضافة إلى بناء حاجز أمني محصن على طول وادي الأردن.

وقال نتنياهو إن "التحديات التي تواجهنا تتغير بسرعة. لطالما كانت إيران هي التهديد الأكبر، ولكننا نرى الآن قوى جديدة تدخل المعادلة. علينا أن نكون مستعدين لمواجهة أي سيناريو".