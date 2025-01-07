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شكوى ضد جندي إسرائيلي في الأرجنتين تتهمه بجرائم حرب في غزة

الثلاثاء 07 يناير 2025 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكوى ضد جندي إسرائيلي في الأرجنتين تتهمه بجرائم حرب في غزة



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" برفع شكوى قضائية في الأرجنتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة ضد جنديين إسرائيليين، أحدهما فر من البرازيل.


وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة "هند رجب" رفعت دعوى قضائية ضد الجندي المطلوب في البرازيل والذي فر إلى الأرجنتين، بعد أن أصدرت محكمة فيدرالية مذكرة تحقيق ضده للاشتباه في مشاركته في جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية.


كما رفعت المؤسسة في الأرجنتين دعوى قضائية الأسبوع الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد جندي إسرائيلي آخر مقاتل في لواء جفعاتي.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، رفعت مؤسسة "هند رجب" دعاوى قضائية ضد ما لا يقل عن 28 جنديا في 8 دول مختلفة، كما قدمت معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب ارتكبها أكثر من ألف جندي وضابط خلال عملياتهم في قطاع غزة ولبنان.

وتجمع المؤسسة المعلومات المتاحة على الإنترنت عن جنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك معلومات عن الأنشطة العسكرية التي شاركوا فيها، بهدف مقاضاتهم في الدول الأجنبية.

والأحد الماضي، ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجندي الذي صدر بحقه أمر توقيف في البرازيل بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة فر قبل اعتقاله وسيعود إلى إسرائيل قريبا، دون أن تذكر حينها الوجهة التي فر إليها.

ونتيجة للملاحقات القانونية، وجهت أمهات لجنود إسرائيليين رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي للتحذير من مواجهة الجنود خطر المحاكم الدولية.

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