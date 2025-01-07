قطر تؤكد استمرار جهود الوساطة لإنهاء الحرب في غزة

الدوحة/سما/

أكدت قطر استمرار الجهود الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، مع وجود الفرق الفنية التي تعقد مفاوضات للتوصل إلى اتفاق، توازياً مع مساعي لدعم استقرار سوريا.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في مؤتمر صحافي بالدوحة، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ما زالت جارية رغم أن الظروف صعبة داخل غرفة المفاوضات. وأعلن استمرار جهود الوساطة القطرية والمصرية مع دعم أمريكي، لمواصلة المساعي لوقف الحرب في غزة، مع عمل الفرق الفنية التي تتباحث النقاط المشتركة.

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، قال الأنصاري إن الوفود على المستوى الفني مستمرة في عقد اجتماعات بشكل دائم. وأضاف أنه لا توجد توقعات أو سقف للإعلان عن صفقة بين تل أبيب وحركة حماس.

وأبرز المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، التحديات التي تواجه مسار صفقة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة. واختتم حديثه حول مسار الوساطة بالقول إنه حتى الآن لا يمكن الحديث عن جدول زمني للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات غزة، حيث ما تزال الاجتماعات الفنية سارية.

وانتقل الأنصاري لإبراز موقف الدوحة من تطورات الأوضاع في سوريا. وأكد أن إجمالي المساعدات القطرية إلى سوريا ضمن الجسر الجوي وصل إلى 231 طناً.

ونفى دقة المعلومات المتواترة عن مساع قطرية لنقل الغاز من حقل الشمال إلى أوروبا عبر السعودية وسوريا، عبورا بتركيا. وأشار في هذا السياق إلى أن موضوع نقل الغاز إلى سوريا تكهنات إعلامية.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن تركيز الدوحة حالياً على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وأضاف أن قطر تسعى لضمان أن تكون المرحلة الجديدة تمثل طموحات الشعب السوري.

وأشار إلى أن قطر ترحب بأي خطوة تسهّل وصول المساعدات إلى الشعب السوري بما في ذلك رفع العقوبات. وأضاف أن قطر ترحب أيضاً بتعليق بعض العقوبات الأمريكية على سوريا، واعتبرها خطوة جزئية مع الأمل أن ترفع العقوبات بشكل دائم لتسهيل الدورة الاقتصادية.

وأعلنت قطر أنه هناك موقفا إقليميا عاما للعمل على رفع العقوبات عن سوريا، والجهد القطري جزء من الجهد الإقليمي. وأضاف الأنصاري في معرض رده على أسئلة الصحافيين أن قطر تعمل مع الأشقاء في سوريا من أجل حل أزمة الكهرباء.

وتزامناً مع إعلان قطر دعمها السوريين في مرحلة ما بعد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وصلت طائرات للخطوط الجوية القطرية، مع استئناف مطار دمشق الدولي عمله رسمياً.

وكشف التلفزيون السوري أن “مطار دمشق الدولي يستأنف عمله بشكل رسمي، حيث سيجري تسيير رحلات من وإلى العاصمة دمشق لخطوط طيران “أجنحة الشام” و”السورية للطيران” المحليتين، إضافة إلى الخطوط “القطرية”