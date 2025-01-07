إصابة جندي إسرائيلي باشتباك مع مسلح شمال الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار الليلة الماضية مع مسلح من "حماس" في قرية طلوزة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية.

ووفقا للجيش، قضت القوات على المسلح في قتال من مسافة قريبة وصادرت بندقية هجومية من طراز AK. كما تم اعتقال مشتبه به في القرية. وتم نقل الجندي، وهو جندي احتياط في الكتيبة 7037 التابعة للواء السامرة الإقليمي، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بشكل منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة بطائرة بدون طيار خلال الليل في بلدة طمون، في غور الأردن، وسط غارة لمكافحة الإرهاب على مستوى اللواء في المنطقة.

وقال الجيش إن الغارة التي نفذتها طائرة بدون طيار استهدفت مجموعة من المسلحين الذين كانوا يطلقون النار على القوات، مما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم وضبط أسلحة خلال العملية في طمون.