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إصابة جندي إسرائيلي باشتباك مع مسلح شمال الضفة الغربية

الثلاثاء 07 يناير 2025 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي إسرائيلي باشتباك مع مسلح شمال الضفة الغربية



رام الله/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار الليلة الماضية مع مسلح من "حماس" في قرية طلوزة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية.

ووفقا للجيش، قضت القوات على المسلح في قتال من مسافة قريبة وصادرت بندقية هجومية من طراز AK. كما تم اعتقال مشتبه به في القرية. وتم نقل الجندي، وهو جندي احتياط في الكتيبة 7037 التابعة للواء السامرة الإقليمي، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بشكل منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارة بطائرة بدون طيار خلال الليل في بلدة طمون، في غور الأردن، وسط غارة لمكافحة الإرهاب على مستوى اللواء في المنطقة.

وقال الجيش إن الغارة التي نفذتها طائرة بدون طيار استهدفت مجموعة من المسلحين الذين كانوا يطلقون النار على القوات، مما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين، وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم وضبط أسلحة خلال العملية في طمون.

#اسرائيل #الضفة الغربية

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