وزيرة إسرائيلية: انسحاب الجيش من قطاع غزة “غير ممكن” وسنُعلن قريبًا إنشاء سلطة بديلة عن “حماس”

القدس المحتلة / سما/

تحدثت وزيرة إسرائيلية عن تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مؤكدة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع “غير ممكن في الوقت الحالي”، بحسب قولها.

وقالت غيلا غماليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية من حزب “الليكود” اليميني الحاكم، إنها ستدعم أي صفقة في هذا الشأن يتم طرحها للنقاش داخل الحكومة، بحسب ما ذكره موقع “آي 24 نيوز” الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وبحسب قول غماليل، فإن إسرائيل ستنشئ بنية تحتية لسلطة بديلة عن حركة حماس في غزة، قريبا، لكنها لم توضح مزيدا من التفاصيل.

وأكدت غماليل أن تل أبيب تجري مفاوضات حاليا من أجل عودة المختطفين لكن هناك تحديات، وأضافت: “أعتقد أن الخطاب الإعلامي قد ينتج عنه مخاطر”.

وأردفت: “ما دام هناك مختطفون فلا يمكن الانسحاب من القطاع”، متابعة: “لن نتسامح مع تعرض مواطنينا لرشقات صاروخية أو قذائف ولن نجعلهم عرضة للخطف أو اقتحام بيوتهم”.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة الأسرى، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.