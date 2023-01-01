  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وزيرة إسرائيلية: انسحاب الجيش من قطاع غزة “غير ممكن” وسنُعلن قريبًا إنشاء سلطة بديلة عن “حماس”

الثلاثاء 07 يناير 2025 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة إسرائيلية: انسحاب الجيش من قطاع غزة “غير ممكن” وسنُعلن قريبًا إنشاء سلطة بديلة عن “حماس”



القدس المحتلة / سما/

تحدثت وزيرة إسرائيلية عن تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مؤكدة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع “غير ممكن في الوقت الحالي”، بحسب قولها.
وقالت غيلا غماليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية من حزب “الليكود” اليميني الحاكم، إنها ستدعم أي صفقة في هذا الشأن يتم طرحها للنقاش داخل الحكومة، بحسب ما ذكره موقع “آي 24 نيوز” الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.
وبحسب قول غماليل، فإن إسرائيل ستنشئ بنية تحتية لسلطة بديلة عن حركة حماس في غزة، قريبا، لكنها لم توضح مزيدا من التفاصيل.
وأكدت غماليل أن تل أبيب تجري مفاوضات حاليا من أجل عودة المختطفين لكن هناك تحديات، وأضافت: “أعتقد أن الخطاب الإعلامي قد ينتج عنه مخاطر”.
وأردفت: “ما دام هناك مختطفون فلا يمكن الانسحاب من القطاع”، متابعة: “لن نتسامح مع تعرض مواطنينا لرشقات صاروخية أو قذائف ولن نجعلهم عرضة للخطف أو اقتحام بيوتهم”.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة الأسرى، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يصادق على إجراءات "هجومية ودفاعية" في الضفة إثر عملية الفندق

تأجيل زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة.. وترامب يكرر توعده بـ"جحيم" في المنطقة إذا لم يفرج عن المحتجزين في غزة

موقع عبري يكشف تفاصيل دقيقة عن عملية اغتيال نصر الله

"معاريف": الصفقة على وشك الاكتمال ولا نعرف إذا كانت جزئية أم كاملة

ترامب يكرر تهديده بالجحيم حال عدم الإفراج عن الأسرى من غزة قبل الـ 20 من يناير ..

إسرائيل: “حماس” تعرف مكان وجود الأسرى في غزة ولم تُقدم معلومات عن وضع 34 قد تُفرج عنهم ضمن الصفقة

تقرير يكشف عمل مدير "BBC" للشرق الأوسط مع الموساد الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الرئياسة الفلسطينية : الخرائط الإسرائيلية تشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

459 يوما للحرب الاسرائيلية على غزة : شهداء بالعشرات وقصف خيام ومنازل

التلفزيون الإسرائيلي: اختراق في المفاوضات والاتفاق على عودة مشروطة للنازحين إلى شمال غزة

IMG_7710

ثلاثة شهداء بالضفة والجيش الاسرائيلي يقتحم مناطق متفرقة وينفذ حملة اعتقالات واسعة..

ترامب يكرر تهديده بالجحيم حال عدم الإفراج عن الأسرى من غزة قبل الـ 20 من يناير ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية