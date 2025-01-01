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الرئياسة الفلسطينية : الخرائط الإسرائيلية تشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي

الثلاثاء 07 يناير 2025 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئياسة الفلسطينية : الخرائط الإسرائيلية تشكل خرقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي



رام الله / سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن نشر حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، هي دعوات مدانة ومرفوضة، وتشكل خرقاً فاضحاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.


وأضاف أبو ردينة، أن هذه السياسات الإسرائيلية المتطرفة هي التي أشعلت المنطقة، وأدت إلى الحروب التي نشهدها حالياً، لذلك فإن الأولوية الآن للوقف الفوري لإطلاق النار حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة، وتسلم دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في القطاع، كمقدمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وطالب الإدارة الأميركية القادمة، بالعمل على وقف جميع السياسات والأفعال والإجراءات الإسرائيلية التي لا تخدم الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إلى أن هذه الاستفزازات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي تترافق مع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والتحريض المستمر على الشعب الفلسطيني وقيادته، تتطلب موقفاً دولياً عاجلاً لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من حرب ودمار وقتل ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا.

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