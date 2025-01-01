الصحة الفلسطينية بغزة تحذر من كارثة حقيقية تعصف بالمشافي

غزة / سما/

حذرت وزارة الصحة بغزة مجدداً من كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين، وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة.

وأكدت في بيان لها انه لا يوجد مخزون وقود لدى المستشفيات، بسبب السياسة التقطيرية التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب على غزة.

وقالت ان الاحتلال يجبر قوافل المساعدات بما فيها سيارات الوقود، بسلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق لسرقتها تحت حمايته.

واضافت:"تم سرقة آخر شحنة من الوقود يوم أمس، كانت بطريقها الى المستشفيات من خلال مؤسسات أممية".

وكررت مناشدتها لكافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود وتأمينه لتشغيل المولدات في المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة.