الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس

جنين/سما/

تواصل قوات الاحتلال عدوانها واقتحامها لبلدة طمون ومخيم الفارعة منذ ساعات منتصف الليلة.

وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل في بلدة طمون عن استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات (18 عاما) جراء عملية قصف نفذها الاحتلال من طائرة مسيرة داخل البلدة، كما أصيب مواطنان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب خلال الاقتحام المتواصل للبلدة، وفقا للهلال الأحمر.

وعملت قوات الاحتلال على مداهمة العديد من منازل المواطنين داخل البلدة وأحدثت تخريبا في محتوياتها، بالإضافة إلى الحاق الاحتلال أضرارا في الشوارع والبنية التحتية والمتاجر في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة منتصف الليلة، حيث تسللت وحدات إسرائيلية خاصة إلى داخلها، ثم تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجز بوابة عاطوف شرقي البلدة.

وفي مخيم الفارعة نفذت آليات الاحتلال أعمال تدمير كبيرة في البنية التحتية والممتلكات والشوارع داخل المخيم وفي الشارع الرئيس المؤدي إليه، وما زالت أعمال التدمير مستمرة.

ولا زالت قوات الاحتلال تنتشر في أرجاء المخيم مع انتشار القناصة في عدة أماكن منه.

كما عملت قوات الاحتلال على إغلاق الشارع الرئيس بين مخيم الفارعة ومدينة طوباس بالسواتر الترابية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة قبيل منتصف الليلة، حيث بدأ الاقتحام بعملية إنزال لجنود مشاة من طائرة مروحية على الأطراف الشمالية للمخيم.

وتزامنا مع ذلك دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا برفقة جرافة مجنزرة (D9) باتجاه المخيم، حيث تمركزت لفترة من الزمن على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية، وأحدثت أضرارا فيه قبل الدخول إلى المخيم واقتحامه.

ويتزامن اقتحام بلدة طمون ومخيم الفارعة مع تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.