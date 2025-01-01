459 يوما للحرب الاسرائيلية على غزة : شهداء بالعشرات وقصف خيام ومنازل

غزة/سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 459 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٤٨ شهيدا و ٧٥ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٨٥٤ شهيدا و ١٠٩١٣٩ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

وارتقى أربعة شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة سحويل في محيط شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستشهد المواطن حاتم شملخ في قصف قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة ما يرفع عدد شهداء المدينة خلال اربع وعشرين ساعة إلى ١٢ شهيدا.

وقصفت المدفعية حي النزلة والصفطاوي شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان ومصابون في استهداف منزل لعائلة عبيد في محيط أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد اربعة مواطنين ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد الهادي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووقعت عدة اصابات في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واصيب ٤٠ مواطنا جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسَيَّرَة كواد كابتر عدة قنابل صوب مدرسة تووي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان مواطن استشهد بنيران مسيرة إسرائيلية قرب مفرق أبو العجين شرق دير البلح وسط القطاع.

جنوب قطاع غزة

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح والشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهيدان طفلان في قصف اسرائيلي على بلدة الشوكة شرق رفح.

وفي خان يونس ارتقى شهيدة وعدد من المصابين بقصف استهدف خيام النازحين في مواصي خان يونس.