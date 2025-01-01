"أنصار الله” تهاجم حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وأهدافا في وسط وجنوب إسرائيل

صنعاء/سما/

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، مساء الاثنين، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” شمالي البحر الأحمر، ومهاجمة أهداف وسط وجنوب إسرائيل، في 4 عمليات نفذت بصواريخ ومسيّرات.

جاء ذلك في بيان متلفز تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، وتابعه مراسل الأناضول.

وقال البيان إن قوات الجماعة “نفذت عملية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا”.

وأشار إلى أنهم نفذوا أيضا ظهر اليوم الاثنين “عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى هدفاً عسكرياً تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (وسط) بطائرتين مسيرتين، بينما استهدفت الأخرى هدفاً حيوياً في عسقلان المحتلة (جنوب) بطائرة مسيرة”.

وأوضح أن قوات الجماعة “نفذت عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم (الاثنين) استهدفت هدفاً عسكرياً تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة، وحققت العمليات أهدافها بنجاح”.