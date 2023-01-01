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الجيش الإسرائيلي : مقتل ضابط وجنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة شمال قطاع غزة

الثلاثاء 07 يناير 2025 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي : مقتل ضابط وجنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة شمال قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أقر الجيش الإسرائيلي الاثنين بمقتل ضابط وجنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بمعارك شمالي قطاع غزة.
وأفادت صحيفة هآرتس بأن مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مجلس بنيامين الإقليمي عن مقتل جندي إسرائيلي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في قطاع غزة، وفق ما أورته القناة الثانية عشرة 12 الإسرائيلية.
وذكرت القناة أنّ مستوطنة عيلي التي تقع وسط الضفة الغربية فقدت عشرة جنود من سكانها منذ بداية الحرب الإسرائيلية في غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 826 ضابطا وجنديا، فيما أصيب آلاف العسكريين بجروح وبإعاقات جسدية ونفسية.

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