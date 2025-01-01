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الامم المتحدة : جهودنا لإنقاذ الأرواح بقطاع غزة وصلت لنقطة الانهيار

الثلاثاء 07 يناير 2025 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة : جهودنا لإنقاذ الأرواح بقطاع غزة وصلت لنقطة الانهيار



نيويورك/وكالات/

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: انه تم نهب 6 صهاريج وقود دخلت من معبر كرم أبو سالم، ولم يتبق لنا سوى القليل من الوقود لعمليات الإغاثة.

واضاف جنود إسرائيليون أطلقوا أكثر من 16 رصاصة على قافلة أممية عند نقطة التفتيش بين جنوب قطاع غزة وشماله.

وقال ان جهودنا الإنسانية بغزة تواجه عقبات متزايدة.

واكد ان غارة إسرائيلية استهدفت ليلة الجمعة مركبة تخص المجتمع المحلي كانت تحمي جزءا من قافلة مساعدات أممية والقوات الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في ضمان سلامة قوافلنا بقطاع غزة.

وتابع"بعثة الأمم المتحدة في جباليا واجهت جنودا إسرائيليين هددوا مرضى بحالة حرجة واعتقلوا 4 منهم وجهودنا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار".

وأشار إلى أن سكان غزة تحملوا أكثر من 14 شهرا من نزوح وصدمات وتدمير مدارس ومستشفيات وبنية تحتية مدنية ومجاعة.

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