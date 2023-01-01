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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الثلاثاء 07 يناير 2025 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة



غزة /سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، مخلفة المزيد من الضحايا، جلهم من الأطفال والنساء.

وأفاد شهود عيان باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العبيد قرب أبراج عين جالوت، جنوب النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأضاف الشهود أن أربعة مواطنين استشهدوا بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة سحويل في شارع حميد بمخيم الشاطئ غرب محافظة غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى إصابة عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين تعود لعائلة إسماعيل في محيط مدخل المغازي وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,854 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109,139 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا محاصرين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

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