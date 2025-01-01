التلفزيون الإسرائيلي: اختراق في المفاوضات والاتفاق على عودة مشروطة للنازحين إلى شمال غزة

الدوحة / سما /

كشف التلفزيون الاسرائيلي عن تقدم المفاوضات الجارية في قطر وان عقبة كبيرة تم تجاوزها وهي عودة النازحين الغزيين إلى شمال القطاع .

ومن المتوقع أن تتضح الأمور أكثر خلال الأيام المقبلة.

وبموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها، سيسمح للرجال والنساء والأطفال العودة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، بشرط التفتيش في معبر نتساريم بإشراف جهة خارجية دولية.

وتضيف القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تعتبر إنجاز كبير لحركة حماس التي تريد إعادة السكان إلى المنطقة من أجل تثبيت سلطتها الحاكمة.

وتستمر المفاوضات في الدوحة، ولكن حتى الآن ليس هناك ما يشير إلى تحقيق تقدم كبير. ولذلك قرر رئيس الموساد البقاء في إسرائيل.

وتصر إسرائيل من جانبها على إطلاق سراح عدد كبير من الاسرى الإسرائيليين الأحياء.

وتضيف القناة العبرية أن استمرار المفاوضات يشير إلى رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق. ويعرب المسؤولون المطلعون عن تفاؤل حذر. وبحسبهم فإن كل الدلائل تشير إلى أن حماس مهتمة بالتوصل إلى صفقة في هذا الوقت.