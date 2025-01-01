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طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة

الثلاثاء 07 يناير 2025 06:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس: يكون الجو باردا وغائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة: يكون الجو باردا وغائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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