شهيدان بالضفة والجيش الاسرائيلي يقتحم مناطق متفرقة وينفذ حملة اعتقالات واسعة..

رام الله/سما/

استشهد الشاب سليمان مصطفى قشيطات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة طمون جنوب طوباس، فجر اليوم الثلاثاء، في وقت اغتالت قوة إسرائيلية الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة أمام منزله في واد الباذان قضاء نابلس في الضفة الغربية .

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه قصف "خلية مسلحين" في بلدة طمون.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت إصابة في حالة حرجة جدا من مكان القصف إلى المستشفى، فيما أكدت مصادر محلية من البلدة استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات جراء القصف.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، بعد منتصف الليلة، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الفلسطينيين في البلدة، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.

ويتزامن اقتحام بلدة طمون مع استمرار اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس منذ ساعات، حيث تنتشر قوات المشاة والقناصة في أرجاء المخيم، فيما تعمل آليات الاحتلال على تجريف وتدمير كبيرة في البنية التحتية داخل المخيم، وفي الشارع الرئيس المؤدي إليه.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوة إسرائيلية ومقاومين فلسطينيين في مخيم الفارعة، وحلقت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال بشكل مكثف في الأجواء، وعلى ارتفاع منخفض، بالإضافة إلى تحليق الطائرات المروحية.