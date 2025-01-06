هوكشتاين : إسرائيل ستخرج من لبنان بشكل كامل

بيروت /سما/

أعلن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، اليوم الإثنين، أنَّ الجيش الإسرائيلي سيخرج بشكلٍ كامل من لبنان، مؤكداً التمسك بإتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وإثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، قال هوكشتاين إنه تم إجراء مباحثات مفصلة مع رئيس البرلمان بشأن وقف إطلاق النار، وأضاف: "قبل زيارتي لعين التينة توجّهتُ إلى الناقورة وشاركت بترؤس اجتماع اللجنة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار".

وذكر هوشكتاين أن انسحابات الجيش الإسرائيلي ستستمر حتى تُصبح القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بشكل تام، مشيراً إلى أن الأساس هو أن يكون الجيش اللبناني هو الكيان الوحيد الذي يؤمن الأمن لسكان جنوب لبنان والتواجد عند الخط الأزرق.

وفي ختام تصريحه، قال هوكشتاين إن "تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني ليس سهلاً"، فيما أعلن أن بلاده ملتزمة بدعم الجيش اللبناني.