  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يكرر تهديده بالجحيم حال عدم الإفراج عن الأسرى من غزة قبل الـ 20 من يناير ..

الإثنين 06 يناير 2025 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يكرر تهديده بالجحيم حال عدم الإفراج عن الأسرى من غزة قبل الـ 20 من يناير ..



القدس المحتلة/سما/

عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى التهديد من جديد بخصوص الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قبل تنصيبه في 20 المقبل.

وعندما سُئل عما يعنيه عندما قال سابقا إنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" إذا لم يتم إطلاق سراح "الرهائن" قبل توليه منصبه في 20 يناير، قال ترامب في مقابلة إذاعية مع المذيع المحافظ هيو هيويت: "بالضبط ما تقوله- إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن بحلول الوقت الذي أتولى فيه منصبي، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه".

وأضاف ترامب: "أنا أفضل صديق لإسرائيل.. لقد نقلت السفارة إلى القدس - كان كل شيء جيدًا، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم، وكل حدث إيجابي كبير في إسرائيل مؤخرًا كان بفضلي. يجب أن أشير أيضًا إلى أنني أؤيد السلام - الآن هو الوقت المناسب".

ويضيف: "لا أعتقد أنني مضطر للخوض في هذا الأمر، لكن لن تكون الكلمة "لا تفعل"، كما تعلمون"، في إشارة إلى التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 10 أكتوبر 2023، في خطاب تعهد فيه بدعم إسرائيل في أعقاب 7 أكتوبر.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 3 مستوطنين واصابة 4 اخرين بجراح في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية

القناة 14 العبرية تزعم : الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصدت خرقاً مصرياً لاتفاق السلام

الإعلام العبري يكذب نتنياهو : “حماس” قدمت لنا قائمة الأسرى الإسرائيليين في غزة لكن لم تكشف عن مصيرهم

تأجيل زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة.. وترامب يكرر توعده بـ"جحيم" في المنطقة إذا لم يفرج عن المحتجزين في غزة

نتنياهو يصادق على إجراءات "هجومية ودفاعية" في الضفة إثر عملية الفندق

المفاوضات بين إسرائيل وحماس تصل مرحلة حاسمة وتوقعات بإتمام صفقة الأسرى

موقع عبري يكشف تفاصيل دقيقة عن عملية اغتيال نصر الله

الأخبار الرئيسية

20250106053734

نتنياهو يصادق على إجراءات "هجومية ودفاعية" في الضفة إثر عملية الفندق

mossad-david-barnea-730x438

تأجيل زيارة رئيس الموساد إلى الدوحة.. وترامب يكرر توعده بـ"جحيم" في المنطقة إذا لم يفرج عن المحتجزين في غزة

photo_2025-01-06_16-27-33

محلل عسكري إسرائيلي: حكومة نتنياهو هي العقبة الكبرى أمام إبرام صفقة تبادل

"معاريف": الصفقة على وشك الاكتمال ولا نعرف إذا كانت جزئية أم كاملة

موقع عبري يكشف تفاصيل دقيقة عن عملية اغتيال نصر الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية