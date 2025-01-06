"إرث" أبوظبي يحتفي بالتراث الإماراتي

أبوظبي /سما/

كشف فندق "إرث" أبوظبي عن إضافةاستثنائية للمشهد الطهوي النابض في العاصمة من خلال إطلاقتجربة الشاي الإماراتي الفاخرة من إعداد الشيف الإماراتية المبدعةميثاء الورشو.

تنطلق هذه التجربة الفريدة اليوم الاثنين، لتعيد تعريف مفهوم فنالشاي الفاخر من خلال دمج النكهات الغنية للتراث الإماراتي معالابتكار الطهوي ورواية القصص الثقافية الغامرة، مما يضع معاييرجديدة لتجارب الطعام الفاخرة في الإمارات.

تمّ تصميم قائمة الشاي الفاخر بعناية فائقة من قِبل الشيف الإماراتيةالشابة والموهوبة ميثاء، حيث تُكرّم هذه القائمة التراث الطهوي الغنيلدولة الإمارات. تضمّ القائمة مجموعة مُختارة من المأكولات المالحةوالحلوة المُستوحاة من التقاليد المحلية والمُحضّرة بلمسات عصرية. يبلغسعر تجربة الشاي الفاخرة 220 درهماً لكل ستاند، وتترافق مع كتيبٍحصري يكشف عن التراث والمكونات والقصص وراء كل طبق، ممايُثري تجربة الضيوف ويضيف لها عمقاً ثقافياً.

سيحظى الضيوف بتجربة طهي راقية تُعيد تصوّر المأكولات الإماراتيةالتقليدية، مع أطباق مميزة مثل: مجبوس السنام: تكريماً للطبقالإماراتي الأيقوني. خمير مع يقط: خبز إماراتي مُعطر يُقدّم مع لبنةمنعشة. هريس لحم الضأن: مزيج دافئ من لحم الضأن المطهو ببطءوالقمح. تارت اللومي الأسود: حلوى راقية بنكهة الليمون المجفف. كيكتمور ليوا: احتفاءً بأجود تمور الإمارات. كما تشمل الإبداعات المُميّزةالأخرى موس القهوة والشوكولاته.

وفي تعليقها على هذه التجربة، قالت الشيف ميثاء الورشو، المعروفةبنهجها الابتكاري في الحفاظ على التقاليد الطهوية الإماراتية:"بصفتي شيفاً، أستلهم الإبداع من النكهات الغنية والتقاليد التيتُعرّف بثقافة الإمارات الأصيلة. كلّ إمارة من الإمارات السبع ترويقصة فريدة، مُتجذّرة في التاريخ والثقافة وخيرات الأرض والبحر. هذهالقائمة هي تكريم لهذا التراث."

وأضافت الشيف ميثاء: "فندق إرث أبوظبي يُعد رمزاً للاحتفاء بالأصالةوالتقاليد. هذه التجربة تعكس رؤيتنا المشتركة لتكريم الجذور الطهويةللإمارات مع تقديمها بأسلوب عصري."

مع النكهات المُتقنة، القصص الغامرة، والعرض الأنيق، تتجاوز تجربةالشاي الإماراتي الفاخرة حدود تناول الطعام التقليدي. إنها دعوةلاكتشاف روح الإمارات من خلال الطهي.

احجز تجربتك الآن

تتوفر تجربة الشاي الإماراتي الفاخرة يومياً ابتداءً من 6 يناير 2024 من الساعة 2:00 ظهراً – 6:00 مساءً في فندق "إرث" أبوظبي.

للمزيد من المعلومات أو الحجوزات، يُرجى الاتصال على: 5208 497 2 971+

أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: dining@erth.ae

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نبذة عن فندق "إرث" أبوظبي

يُعدّ فندق إرث أبوظبي، وجهة فاخرة للضيافة والترفيه في أبوظبي، حيثيجمع بين التراث الإماراتي التقليدي والتصميم الحديث. ويُقدّم مجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك أماكن الإقامة الفاخرة، وخياراتتناول الطعام ذات المستوى العالمي، ومرافق الترفيه الشاملة. ويتميزالفندق بمرافقه الرياضية، وأماكن الفعاليات، والمناظر الطبيعيةالخصبة، مما يجعله الخيار المُفضّل لكلٍّ من السياح والمقيمين. ويُركّز فندق إرث أبوظبي على الصحة والرفاهية والتواصل الثقافي، وغالباً مايستضيف فعاليات ومعارض تحتفي بتاريخ وقيم دولة الإمارات، تجذبالمسافرين بغرض الترفيه والأعمال.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.erth.ae

أو التواصل مع:

الينا ابراموفيش

مدير إدارة التسويق

هاتف: 5788 497 2 971+

موبايل: 0144 165 58 971+

بريد إلكتروني: aabramovich@erth.ae