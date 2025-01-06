الجيش الإسرائيلي ينسحب من القطاع الغربي جنوبي لبنان

القدس المحتلة/سما/

انسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي جنوبي لبنان وبلدة الناقورة، اليوم الإثنين، فيما أعلن الجيش اللبنانيّ، بدء انتشار قوّاته في البلدة المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، أن الجيش الإسرائيلي، "قد انسحب من القطاع الغربيّ جنوبيّ، لبنان، قبل انتهاء وقف إطلاق النار في 60 يومًا".

وأشارت إلى أنه "قد تمت الموافقة على القرار، الليلة الماضية، من قِبل المستوى السياسيّ" في إسرائيل، في مشاروة عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأضافت أن "انسحاب الجيش الإسرائيليّ، يجري بالتنسيق مع الآلية الأميركية التي تشرف على الانسحاب".

ووفق هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإنّ "هذا الانسحاب هو الأهمّ، منذ توقيع الاتفاق، وهذا هو الانسحاب الثاني للجيش الإسرائيلي من لبنان بعد خروجه من بلدة الخيام، قبل نحو ثلاثة أسابيع".

يأتي ذلك فيما أشار تقرير أورده موقع "واللا"، مساء أمس الأحد، إلى أن الجيش الإسرائيلي، سينسحب من الناقورة "بالكامل، قريبا"، على أن "يسلّم المسؤولية للجيش اللبنانيّ، تحت إشراف أميركيّ".

الجيش اللبنانيّ: بدء انتشار بموازاة انسحاب إسرائيليّ

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة - صور، وبدأت الانتشار فيها، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ’يونيفيل’".

وذكر الجيش اللبناني أن ذلك يأتي "بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن، السيد آموس هوكشتاين".

كما لفت الجيش إلى أن ذلك تمّ "بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة".

وذكر أن "الانتشار سوف يُستكمل خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة، بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة".

ودعا "المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".