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رئيس الوزراء الكندي يستقيل من زعامة الحزب الحاكم

الإثنين 06 يناير 2025 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الكندي يستقيل من زعامة الحزب الحاكم



مونتريال/سما/

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الاثنين، استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم، على أن يبقى رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب.


وقال ترودو في خطاب متلفز: "طوال مسيرتي المهنية، كل نجاح حققته أصبح ممكنا بفضل دعم وتشجيع عائلتي. بالأمس أثناء العشاء شاركت هذا القرار مع أطفالي، واليوم أشاركه معكم: أنوي الاستقالة من منصبي كزعيم للحزب الليبرالي الكندي ورئيس وزراء كندا، بمجرد أن ينتخب الحزب زعيما جديدا".

وشدد ترودو على أنه سيواصل أداء مهامه حتى  يتم اختيار زعيم جديد للحزب الليبرالي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن أكثر من 50 نائبا من الحزب الليبرالي، الذي يتولى زعيمه رئيس الوزراء الحالي، توصلوا إلى إجماع على ضرورة ترك جاستين ترودو لمنصبه.

كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي، جاغميت سينغ، ترودو إلى الاستقالة وأعلن التصويت على اقتراع لحجب الثقة عن الزعيم الكندي في الاجتماع المقبل لمجلس العموم.

#كندا

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