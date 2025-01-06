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للمرة الثامنة: بنك "إسرائيل" يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5%

الإثنين 06 يناير 2025 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الثامنة: بنك "إسرائيل" يبقي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5%



القدس المحتلة/سما/

أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، أنها قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5% للمرة الثامنة على التوالي.

وكان محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، قد قرر خفض الفائدة في مثل هذا الوقت من العام الماضي بمقدار 0.25%، ومنذ ذلك الحين بقي سعر الفائدة دون تغيير.

وقبل حوالي نحو شهر ونصف، أعلن بنك إسرائيل للمرة السابعة على التوالي عن قرار الإبقاء على الفائدة عند مستوى 4.5%.

وكان من المتوقع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن تستمر الفائدة على هذا النحو حتى الربع الثالث من عام 2025 الجاري.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أظهرت المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية أن الاقتصاد الإسرائيلي سجل نموًا بنسبة 0.9% في الربع الثالث من عام 2024.


وحال ذلك دون الدخول في حالة من الركود؛ إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضًا بنسبة تقارب 1% مقارنة بمستواه في الربع الثالث من عام 2023، قبل اندلاع الحرب.

ومقارنة بين الربع الثالث من عامي 2024 و2023، أظهرت تراجعًا بنسبة 1.0% في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاضًا بنسبة 2.8% في الناتج المحلي الإجمالي التجاري.

وفي هذه الفترة سجلت زيادة بنسبة 3.7% في الإنفاق على الاستهلاك الخاص، وانخفاضًا بنسبة 11.3% في الاستثمارات في الأصول الثابتة.

كما تراجعت في هذه الفترة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 6.6% باستثناء الشركات الناشئة وسوق الألماس، وزيادة بنسبة 13.2% في الإنفاق على الاستهلاك العام.

ومقارنة بين الربع الثالث من عام 2024 والربع الثاني من نفس ذاته، سجلت زيادة بنسبة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة بنسبة 5.4% في الناتج المحلي الإجمالي التجاري.

كما سجل زيادة بنسبة 8.6% في الإنفاق على الاستهلاك الخاص، وزيادة بنسبة 21.8% في الاستثمارات في الأصول الثابتة، وزيادة بنسبة 5.2% في الصادرات من السلع والخدمات.

في حين سجل انخفاض بنسبة 10.8% في الإنفاق على الاستهلاك العام، وزيادة بنسبة 26.7% في الواردات باستثناء الواردات العسكرية والسفن والطائرات والألماس.

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