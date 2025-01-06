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"هند رجب" تبرز مجددا في ملاحقة مجرمي الاحتلال بغزة.. من هي المنظمة؟

الإثنين 06 يناير 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هند رجب" تبرز مجددا في ملاحقة مجرمي الاحتلال بغزة.. من هي المنظمة؟



غزة/سما/

برز اسم منظمة حقوقية، داعمة لفلسطين، في عمليات ملاحقة جنود الاحتلال المشاركين في جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والسعي لإصدار مذكرات اعتقال بحقهم حول العالم.

وظهرت منظومة هند رجب، الحقوقية، في القضية الأخيرة، للجندي الذي فر من البرازيل، بعد طلب السلطات هناك التحقيق معه في شبهات مشاركته بجرائم حرب بحق سكان غزة، بعد توثيقات نشرها وهو يشارك في العدوان.

ومؤسسة هند رجب مختصة، في ملاحقة جنود الاحتلال، المشاركين في العدوان على غزة، وتحمل اسم الطفلة الفلسطينية التي قام الاحتلال بإعدامها بدم بارد مع عائلتها وعدد من المسعفين، خلال محاولتهم النزوح إلى مكان آمن بمدينة غزة العام الماضي، بواسطة قوة مؤلفة من عدد من الدبابات التي استهدفتهم بصورة مباشرة.

وتنشط في جمع الأدلة من وسائل التواصل الاجتماعي وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتمكنت المنظمة حتى الآن من تحديد أسماء حوالي ألف جندي إسرائيلي يشتبه بتورطهم في جرائم حرب.


 

وأثارت هذه الجهود قلق الاحتلال الذي سارع إلى تشكيل فريق مشترك بين الوزارات، يضم ممثلين عن الموساد والشين بيت، لإرشاد الجنود حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات، بما في ذلك حذف المعلومات الحساسة من شبكات التواصل الاجتماعي ورفض التعاون مع التحقيقات دون محام.

وقالت المؤسسة في تعريفها بنفسها، إنها تكرس جهودها، لكسر حلقة الإفلات الإسرائيلي من العقاب وتكريم ذكرى هند رجب وكل من لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية في غزة.

وأضافت: "نحن مدفوعون بالتزام عميق بالعدالة، والسعي إلى محاسبة الجناة وضمان عدم ضياع قصص الضحايا في التاريخ. ومن خلال جهودنا، نهدف إلى بناء عالم لا يتم فيه تذكر مثل هذه المآسي فحسب، بل ومنعها، وتعزيز مستقبل متجذر في المساءلة والكرامة والعدالة للجميع".

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