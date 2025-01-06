تشييع جثمان شهيد في نابلس وإخطارات بهدم منازل بالخليل والقدس

غزة/سما/

شيع الفلسطينيون، ظهر اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل معتز المدني (17 عاماً) بمسقط رأسه في مخيم عسكر شرق نابلس شمال الضفة الغربية بعد ساعات من استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية. وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، إلى منزل عائلته في مخيم عسكر، والتي ألقت نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أداء صلاة الجنازة عليه، وحمله على أكتاف المشيعين الذين جابوا به شوارع المخيم وصولاً إلى مقبرة المخيم، حيث ووري جثمانه الثرى.

وبشأن أبرز اعتداءات المستوطنين، اقتحم عشرات المستوطنين، الاثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية، فيما اقتحم آخرون مدرسة بردلة المختلطة، في بردلة بالأغوار الشمالية بحماية جيش الاحتلال، والتقطوا صورا لبعض الطلاب داخل حرم المدرسة، كما استولى مستوطنون، على أرض زراعية في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدة سلوان جنوب القدس. فيما أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل قيد الانشاء شرق يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

وحول حملة الاعتقالات اليومية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الاثنين، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفلان، ومعتقلون سابقون، بحسب ما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي. إلى ذلك، أصيب طفلان برضوض، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بردلة بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية واعتُقل شاب آخر.