جنوب لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهز الناقورة

بيروت/سما/

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الاثنين بأن قوات الجيش الإسرائيلي تنفذ تفجيرات في بلدة الناقورة في جنوب البلاد.



وهذه العمليات، التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الصباح الباكر، جاءت بعد أعمال هندسية كانت قد قامت بها الجرافات الإسرائيلية عند أطراف بلدة الضهيرة أمس الأحد، إضافة إلى تفجيرات مشابهة في طيرحرفا.



وتأتي هذه التحركات بعد تحذيرات إسرائيلية بشأن احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

وفقا للاتفاق، كان من المتوقع أن ينسحب مقاتلو "حزب الله" مسافة 40 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات الإسرائيلية البرية من الأراضي اللبنانية. وتستمر الخلافات بين الطرفين بشأن تنفيذ الشروط، حيث اتهم كل طرف الآخر بانتهاك الاتفاق.

وفي السياق، كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم الإبقاء على وجودها العسكري في عدد من المناطق والبؤر في جنوب لبنان، بالرغم من الالتزام ببند الانسحاب في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا.

وأوضحت القناة أن المخاوف الإسرائيلية تتركز حول ردود الفعل الأمريكية، خاصة من إدارة الرئيس جو بايدن، حيث تخشى إسرائيل احتمال تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يدين استمرار وجودها العسكري داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت القناة أن الجيش الإسرائيلي يهدف إلى البقاء في عدة نقاط خارج الحدود الشمالية لفترة غير محددة، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتمد على "خروقات" الدولة اللبنانية وحزب الله لتبرير عدم التزامها ببند الانسحاب الوارد في الاتفاق.

وذكرت القناة أن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يكون أكثر مرونة في تعامله مع مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية مقارنة بالرئيس بايدن.