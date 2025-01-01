ماكرون: إيران تشكل التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي في الشرق الأوسط

باريس/سما/

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إيران تشكل التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي في الشرق الأوسط، وأنها ستتصدر القضايا التي سيبحثها مع الإدارة الأمريكية المقبلة.



وأضاف ماكرون خلال خطاب ألقاه في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين اليوم الاثنين، أن "إيران هي التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها وأبعد من ذلك بكثير".

وحذر من أن "تسارع برنامجها النووي يقودنا على حافة القطيعة"، معتبرا أن البرنامج النووي الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة، مضيفا أن فرنسا ستحتاج إلى إجراء مناقشة استراتيجية بشأن طهران مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.

وقال ماكرون إن القادة سيتعين عليهم أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان ينبغي لهم تدشين آلية لإعادة العقوبات على إيران قبل أكتوبر 2025.