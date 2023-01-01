إطلاق صواريخ من شمال غزة وتضرر أحد المنازل في “سديروت” ..

القدس المحتلة / سما/

أصيب منزل بمستوطنة سديروت جنوب إسرائيل، الاثنين، بأحد 3 صواريخ رُصد إطلاقها من شمال غزة على مستوطنات محاذية للقطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان عن إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونير عام المحاذيتين لقطاع غزة.

ولاحقا أضاف: “في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في سديروت ونير عام، تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية عبرت من شمال قطاع غزة”.

وتابع: “اعترض سلاح الجو صاروخاً واحداً، وسقط صاروخ واحد في مدينة سديروت، وسقط آخر في منطقة مفتوحة”.

وأردف الجيش الإسرائيلي أنه “لا توجد إصابات بشرية”.

وفي السياق، أفادت محطات التلفزة الإسرائيلية عن أصوات انفجارات وقعت خلال محاولة اعتراض الصواريخ.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا أصاب منزلا في سديروت، دون الإشارة إلى إصابات بشرية.

ورغم 15 شهرا من الحرب والحصار الخانق، تكررت في الأسابيع الأخيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وكان الجيش الاسرائيلي طلب من عشرات آلاف الإسرائيليين سكان المستوطنات المحاذية لغزة إخلاء منازلهم مع بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين يقيمون في فنادق موزّعة على أنحاء مختلفة من إسرائيل على نفقة الحكومة الإسرائيلية، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.